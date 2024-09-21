Дом по реновации строится рядом со станцией метро "Народное Ополчение"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Двухсекционный дом возводят рядом со станцией метро "Народное Ополчение" в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал начальник столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Общая площадь составит 21,2 тысячи "квадратов". Новостройка разместится на земельном участке 22а на улице Демьяна Бедного.

"Всего в районе Хорошева-Мневники подобрано 11 стартовых площадок, из них пять домов переданы под заселение, шесть находятся на стадии строительства, при этом половина расположена на месте ранее расселенного жилья", – отметил глава ведомства.

В новые современные квартиры переедут около 31 тысячи жителей района из 157 домов старого жилого фонда.

Строители в настоящее время возводят наземные конструкции. Фасад дома планируется выполнить из навесных панелей терракотового и бежевого цветов.

В новом доме обустроят 246 квартир, четыре из которых будут готовы для проживания маломобильных граждан.

На территории рядом с домов проведут работы по озеленению. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зона для спокойного отдыха.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков напомнил, что строительство дома началось еще в 2023 году. Специалисты его комитета провели уже семь выездных проверок. Таким образом всегда контролируется реализация проектов по реновации. Во время возведения новостройки также проводится оценка качества работ и используемых материалов.

Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Для строительства выпущен градостроительный план участка площадью 0,64 гектара по адресу Нахимовский проспект, земельный участок № 17/2.

Предельная площадь новостройки составит 16,8 тысячи квадратных метров. Она будет расположена в пешей доступности от станции метро "Нахимовский проспект", в одном из самых экологичных районов Москвы. Новое жилье появится напротив Коробковского сада.

