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25 сентября, 16:17

Транспорт

Две парковки в центре Москвы закроют 26–28 сентября

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре Москвы с 26 по 28 сентября закроют парковки № 9004 на Болотной улице и № 9010 в Ветошном переулке, доме 6. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что парковки будут недоступны в связи с проведением международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Будьте внимательны, выбирайте альтернативные парковки", – предупредили в департаменте.

Ранее сообщалось, что инспекторы МАДИ усилят патрулирование на улицах Снежной, Грекова и Авангардной, Новофилевском проезде и территории дома №1 Ленинских Гор с 26 сентября. Причиной внимания к территории стали жалобы от москвичей, что водители на этих участках бросают авто на тротуарах под запрещающими знаками.

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