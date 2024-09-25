Две парковки в центре Москвы закроют 26–28 сентября

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре Москвы с 26 по 28 сентября закроют парковки № 9004 на Болотной улице и № 9010 в Ветошном переулке, доме 6. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что парковки будут недоступны в связи с проведением международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Будьте внимательны, выбирайте альтернативные парковки", – предупредили в департаменте.

Ранее сообщалось, что инспекторы МАДИ усилят патрулирование на улицах Снежной, Грекова и Авангардной, Новофилевском проезде и территории дома №1 Ленинских Гор с 26 сентября. Причиной внимания к территории стали жалобы от москвичей, что водители на этих участках бросают авто на тротуарах под запрещающими знаками.