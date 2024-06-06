Инспекторы МАДИ выявили 25 тыс случаев парковки на газонах с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала 2024 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили 25 тысяч случаев парковки на газонах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году случаи парковки на газонах сократились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковка транспортных средств на газонах нарушает правила. За нее водителям грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей. Его могут выписать даже за наезд на газон одним колесом.

При обнаружении припаркованного на газоне автомобиля можно обратиться в МАДИ по номеру 8 (495) 540-76-56.

До этого свыше трех тысяч случаев неправильной парковки выявили около аэропорта Внуково. Водители оставляли машины под запрещающими остановку и стоянку знаками. Это мешало другим автомобилистам и могло стать причиной аварий.

