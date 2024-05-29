29 мая, 10:59Транспорт
Инспекторы МАДИ усилят контроль за парковкой мотоциклов в столице
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На пяти столичных улицах с 30 мая инспекторы МАДИ будут чаще проверять парковки для мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Проверки будут проходить на улицах, с которых поступает больше всего жалоб на мотоциклистов:
- Рождественском бульваре;
- Трубной площади;
- Малой Бронной;
- улице Новый Арбат;
- Калашном переулке.
По данным Дептранса, на этих улицах часто оставляют мотоциклы под запрещающими знаками и на тротуарах. Все нарушители правил дорожного движения получат штраф в размере трех тысяч рублей.
По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, неправильно припаркованные мотоциклы мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. Он попросил водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.
"От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения", – заключил Ликсутов.
Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ +7 (495) 540-76-56.
До этого стало известно, что с начала 2024 года инспекторы МАДИ выявили свыше трех тысяч случаев неправильной парковки возле аэропорта Внуково. Автомобилисты бросали машины под запрещающими остановку и стоянку знаками.
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