Инспекторы МАДИ усилят контроль за парковкой мотоциклов в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На пяти столичных улицах с 30 мая инспекторы МАДИ будут чаще проверять парковки для мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Проверки будут проходить на улицах, с которых поступает больше всего жалоб на мотоциклистов:



Рождественском бульваре;

Трубной площади;

Малой Бронной;

улице Новый Арбат;

Калашном переулке.

По данным Дептранса, на этих улицах часто оставляют мотоциклы под запрещающими знаками и на тротуарах. Все нарушители правил дорожного движения получат штраф в размере трех тысяч рублей.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, неправильно припаркованные мотоциклы мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. Он попросил водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

"От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения", – заключил Ликсутов.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ +7 (495) 540-76-56.

До этого стало известно, что с начала 2024 года инспекторы МАДИ выявили свыше трех тысяч случаев неправильной парковки возле аэропорта Внуково. Автомобилисты бросали машины под запрещающими остановку и стоянку знаками.

