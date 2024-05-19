Свыше 3 тыс случаев неправильной парковки возле аэропорта "Внуково" выявили в этом году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала 2024 года инспекторы МАДИ выявили более трех тысяч случаев неправильной парковки возле аэропорта "Внуково". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве рассказали, что водители бросали машины под запрещающими остановку и стоянку знаками. Это мешало другим автомобилистам и могло стать причиной аварий. Все нарушители получили штраф в размере трех тысяч рублей.

Более того, у аэропорта выявили 46 нарушений правил перевозки в такси, 15 автомобилей временно изъяли и отправили на спецстоянку.

Благодаря инспекторам количество нарушений ПДД за последние пять лет снизилось на 80%, что сделало подъезд к аэропорту быстрее и безопаснее, подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В Дептрансе попросили граждан соблюдать правила дорожного движения. В случае обнаружения нарушений следует сообщать по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56".

Ранее в департаменте сообщили, что более двух тысяч люксовых автомобилей оставляли на московских газонах в 2023 году. Чаще всего свои машины на зеленых насаждениях парковали водители BMW и Range Rover.