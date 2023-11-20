Общедоступную парковку организовали на месте незаконной стоянки в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте несанкционированной стоянки в Щербинке обустроили общедоступную парковку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Земельный участок использовался незаконно по адресу Остафьевское шоссе, дом 2, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Специалисты ведомства пресекли это. Уточняется, что прежний арендатор продолжил эксплуатировать городскую территорию после истечения срока действия договора.

По словам Боброва, площадь участка – 800 квадратных метров. Специалисты установили, что он эксплуатируется без соответствующих документов. Место было огорожено забором длиной 100 метров, на въезде стоял шлагбаум. Там парковали автомобили сотрудники и клиенты близлежащих офисов.

"Учитывая отсутствие документов, подтверждающих право пользования землей, специалисты приняли меры по освобождению участка", – подчеркнул руководитель ведомства.

Забор и шлагбаум были демонтированы. На освобожденной территории могут свободно парковаться 40 автомобилей, заключили в сообщении.

Ранее на улице Обручева на юго-западе Москвы снесли незаконную пристройку к зданию торгового центра. Там собственник вел коммерческую деятельность.

До этого незаконный автотехнический комплекс демонтировали в столичном районе Дорогомилово по адресу улица Поклонная. Автомойка и шиномонтаж с автосервисом по договору аренды земли были согласованы к возведению как временный некапитальный объект.

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