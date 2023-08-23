Незаконный автотехнический комплекс демонтировали в Дорогомилове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незаконный автотехнический комплекс демонтировали в столичном районе Дорогомилово по адресу улица Поклонная, владение 19. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Автомойка и шиномонтаж с автосервисом по договору аренды земли были согласованы к возведению как временный некапитальный объект, объяснил начальник ведомства Иван Бобров. После этого его сделали капитальным, поставили на государственный кадастровый учет как объект капитального строительства и оформили права собственности.

Это стало основанием для организации судебной работы, продолжил глава Госинспекции. Экспертиза установила некапитальный характер объекта, суд признал отсутствующими права на объект собственности.

"Учитывая, что договор аренды земли был прекращен еще несколько лет назад, суд указал, что объект на территории находится незаконно, и обязал собственника освободить участок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на освободившейся территории появится газон. Весь мусор после демонтажа здания на данный момент вывезен.

Ранее незаконное строение ликвидировали на 5-й Кожуховской улице в Москве. На его месте планировалось обустроить шесть парковочных мест.

До этого отмечалось, что за 12 лет в Москве освободили от самостроя 8,5 миллиона квадратных метров территории. Системная работа по демонтажу незаконных строений направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве, добавлял Бобров.

Столичный самострой будут искать с помощью спутников