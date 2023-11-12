Незаконную пристройку к торговому центру снесли на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На улице Обручева на юго-западе Москвы снесли незаконную пристройку к зданию торгового центра. Там собственник вел коммерческую деятельность. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Сообщается, что в пристроенном сооружении площадью около 53 квадратных метров размещались магазин обуви и точка быстрого питания. При этом объект находился за границами оформленного участка и фактически занимал территорию общего пользования.

По итогам разбирательства суд признал пристройку незаконной и постановил владельца снести ее. Предприниматель провел демонтажные работы и ликвидировал самострой.

В настоящее время торговый объект привели в первоначальный вид, прилегающая к нему территория расчищена от строительного мусора.

Ранее незаконный автотехнический комплекс демонтировали в столичном районе Дорогомилово по адресу улица Поклонная. Автомойка и шиномонтаж с автосервисом по договору аренды земли были согласованы к возведению как временный некапитальный объект.