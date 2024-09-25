25 сентября, 15:53Культура
Бесплатные кинопоказы пройдут на фестивале африканской культуры в Москве 16–20 октября
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
Второй фестиваль африканской культуры "Африка. Вместе в будущее" пройдет в Москве с 16 по 20 октября. Москвичей и гостей столицы приглашают познакомиться с кинокартинами стран Африки, сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.
Площадкой показа станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Мероприятия будут проводиться бесплатно.
"Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента", – говорится в сообщении.
На фестивале будут представлены номинанты на "Оскар" и независимые фильмы, поднимающие социальные темы и рассматривающие их под неожиданными углами.
Между тем на киноплатформе "Москино" появится сервис "Афиша", где будут собраны все мероприятия столичного кинокластера – фестивали, творческие конкурсы, профессиональные форумы, а также другие события. Там представлены почти 700 локаций, в том числе парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки, а также другие объекты.
Сергей Собянин подчеркнул, что на платформе можно забронировать павильоны главных киностудий Москвы.
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