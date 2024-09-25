Бесплатные кинопоказы пройдут на фестивале африканской культуры в Москве 16–20 октября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Второй фестиваль африканской культуры "Африка. Вместе в будущее" пройдет в Москве с 16 по 20 октября. Москвичей и гостей столицы приглашают познакомиться с кинокартинами стран Африки, сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.

Площадкой показа станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Мероприятия будут проводиться бесплатно.

"Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента", – говорится в сообщении.

На фестивале будут представлены номинанты на "Оскар" и независимые фильмы, поднимающие социальные темы и рассматривающие их под неожиданными углами.

Между тем на киноплатформе "Москино" появится сервис "Афиша", где будут собраны все мероприятия столичного кинокластера – фестивали, творческие конкурсы, профессиональные форумы, а также другие события. Там представлены почти 700 локаций, в том числе парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки, а также другие объекты.

Сергей Собянин подчеркнул, что на платформе можно забронировать павильоны главных киностудий Москвы.

