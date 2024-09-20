Собянин: на киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На киноплатформе "Москино" появится сервис "Афиша", где будут собраны все мероприятия столичного кинокластера – фестивали, творческие конкурсы, профессиональные форумы, а также другие события. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на киноплатформе представлены почти 700 локаций, в том числе парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки, а также другие объекты. Собянин подчеркнул, что на платформе можно забронировать павильоны главных киностудий Москвы. Там предлагаются более 60 тысяч костюмов и реквизитов – одежда, бутафория, декорации, а также военный реквизит.



Помимо этого, в 2024 году на портале появились новые опции. Например, желающие могли зарегистрироваться на проект "От идеи до премьеры" и акцию "Ночь кино".



Собянин добавил, что киноплатформа упрощает взаимодействие с кинокомиссией "Москино". Кроме того, она оказывает помощь в согласовании съемок в Москве.

Между тем за год работы киноплатформу "Москино" посетили почти 140 тысяч человек.

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Это одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Кинопарк находится в Краснопахорском районе ТиНАО.

Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год. Развитие кинопарка сделает его еще более привлекательным для туристов, и в итоге его ежегодно будут посещать до 10 миллионов гостей.