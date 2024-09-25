Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на 5 столичных улицах с 26 сентября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на улицах Снежной, Грекова и Авангардной, а также на Новофилевском проезде и территории дома №1 Ленинских Гор с 26 сентября. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.

Надзор было принято усилить после жалоб от москвичей о том, что водители на этих участках бросают авто на тротуарах и под запрещающими знаками.

При этом в ведомстве напомнили, что за парковку в неположенном месте нарушители ПДД получат штрафы в размере трех тысяч рублей.

В свою очередь, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что машины под запрещающими знаками или на тротуарах мешают другим авто, спецтехнике и пешеходам, а также загораживают обзор.

"Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность. Просим водителей быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах", – добавил Ликсутов.

С начала 2024 года инспекторы МАДИ помогли участникам дорожного движения 100 тысяч раз. Они круглосуточно следят за безопасностью на дорогах и способствуют снижению количества нарушений ПДД.

Специалисты отвечают на вопросы автомобилистов, напоминают ПДД и могут подсказать место правильной парковки. Они помогают не только водителям, но и пешеходам. Например, инспекторы подсказывают нужное направление, переводят пожилых людей и женщин с колясками на нерегулируемых перекрестках, вызывают полицию или скорую помощь.