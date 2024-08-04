Инспекторы МАДИ помогли участникам дорожного движения 100 тыс раз с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) помогли участникам дорожного движения 100 тысяч раз с начала года. Они круглосуточно следят за безопасностью на дорогах и способствуют снижению количества нарушений ПДД, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Инспекторы отвечают на вопросы автомобилистов, напоминают ПДД и могут подсказать место правильной парковки. Они помогают не только водителям, но и пешеходам. Специалисты подсказывают нужное направление, переводят пожилых людей и женщин с колясками на нерегулируемых перекрестках, вызывают полицию или скорую помощь.

"Инспекторы МАДИ всегда рады помочь горожанам. Если вы не знаете, где припарковаться или как проехать, обращайтесь к ним. Наши специалисты отлично ориентируются в разных районах Москвы и обязательно ответят на ваши вопросы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, с начала 2024 года инспекторы МАДИ выявили 25 тысяч случаев парковки на газонах. За нее водителям грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей. Его могут выписать даже за наезд на газон одним колесом.

До этого свыше трех тысяч случаев неправильной парковки выявили около аэропорта Внуково. Водители оставляли машины под запрещающими остановку и стоянку знаками. Это мешало другим автомобилистам и могло стать причиной аварий.

