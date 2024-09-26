Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО рядом с ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин одобрил проект планировки дорог рядом с 249-м километром Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Краснопахорском районе ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках данного проекта предусмотрено возведение и обновление примерно 3 километров дорог, установка новых остановок и обустройство конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для автобусов. При этом для безопасности пешеходов появятся дополнительные тротуары и переходы, а также светофоры.

Кроме того, планируется построить 3 трансформаторные станции и 2 очистных сооружения, а саму территорию необходимо будет благоустроить после проведения всех работ.

Проект планировки дороги рядом с 249-м километром ЦКАД позволит расширить доступность нового промышленного парка "Сенькино", а также улучшит транспортное обслуживание Сенькино-Секерина, Шарапова и других деревень Краснопахорского района, где проживает более 35 тысяч человек.

Ранее были утверждены проекты планировки 25 площадок, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). В рамках этих проектов планируется построить около 14 километров дорог.

В новых микрорайонах появятся улицы местного значения, внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. Также реконструируют магистральные дороги общей протяженность около двух километров. Новые дороги появятся в 21 столичном районе.

