Схему движения автомобилей адаптировали на ряде улиц в Бирюлеве Западном

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Схему движения для автомобилей адаптировали на перекрестке улиц Подольских Курсантов, Харьковской и Ступинского проезда в Бирюлеве Западном. Благодаря этому скорость движения увеличилась на 5–15%, передает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы добавили полосы и увеличили места для поворотов на перекрестке улиц Подольских Курсантов, улице Харьковской и Ступинского проезда", – говорится в сообщении.

По информации транспортного ведомства, раньше машины двигались в двух направлениях: из Бирюлева в центр и обратно. После открытия Юго-Восточной хорды здесь появился поток с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Для равномерного распределения движения на улице Подольских Курсантов добавили третью полосу для движения прямо и увеличили карман для левого поворота на Харьковскую улицу. Кроме того, на южном направлении специалисты расширили карман для левого поворота на Ступинский проезд.

"Там, где открываются новые дороги, адаптируем схемы движения на соседних улицах для равномерного распределения автомобилей. Например, из-за дополнительного потока машин после открытия участка Юго-Восточной хорды в Бирюлеве добавили полосы на существующих улицах", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

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