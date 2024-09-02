Отменены временные ограничения движения по Ильинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения, которые ранее вводились на участке улицы Ильинки, отменены. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение открыто", – говорится в публикации.

Участок от Новой площади до Красной площади был временно закрыт для движения транспорта с вечера 20 августа до утра 2 сентября. Изменения были связаны с проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Ограничения распространились и на участок в проезде от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

