Движение транспорта ограничат на участках Совхозной улицы с 2 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат на участках Совхозной улицы в Москве с 2 сентября до 28 декабря из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство уточнило, что там будут недоступны две полосы. Также на Совхозной улице в районе дома 8а временно запретят парковку.

На участке дома 10, корпуса 1 с 23 октября до 9 ноября будет закрыто частично две полосы для движения, парковку запретят. Кроме того, в районе дома 10в с 14 декабря до 28 декабря также будет частично закрыто две полосы.

Между тем расписание движения поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. В период окон специалисты проведут ремонт инфраструктуры между станциями Солнечная, Очаково и Поклонная. Для этого будет закрыт 1-й путь на участке между Поклонной и Солнечной.

Помимо этого, поезда "Аэроэкспресса" в некоторые дни сентября скорректируют вечерний график в Шереметьево. Это связано с плановыми работами на железной дороге. Добраться в аэропорт можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

