Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4 в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации транспортного ведомства, на Калужском направлении часть поездов отменят, а у части изменят набор остановок. Также интервалы электричек будут увеличены до 30 минут, на станциях Мещерская и Матвеевская – до 1,5 часа. При этом движение поездов до Киевского вокзала сохранят. Кроме того, на данном направлении часть составов проследует укороченными маршрутами от/до Солнечной и Переделкина.

На центральном участке от Минской до Площади трех вокзалов часть электричек отменят, а интервалы движения увеличат до 50 минут.

Вместе с тем на Нижегородском направлении также отменят некоторые поезда, интервалы движения увеличат до 20 минут, а часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Площади трех вокзалов и Минской.

В период окон специалисты проведут ремонт инфраструктуры между станциями Солнечная, Очаково и Поклонная. Для этого будет закрыт 1-й путь на участке между Поклонной и Солнечной.

Между тем поезда "Аэроэкспресса" в некоторые дни сентября скорректируют вечерний график в Шереметьево. Это связано с плановыми работами на железной дороге. Добраться в аэропорт можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

