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27 августа, 10:08

Транспорт

Расписание поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, D4 изменится с 30 августа

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Расписание поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, МЦД-4 изменится с 30 августа по 1 сентября. Это связано с работами по развитию инфраструктуры, передает пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 30 августа – 1 сентября в связи с продолжением капитального ремонта первого главного пути на перегоне Москва-Сортировочная-Киевская – Солнечная", – говорится в материале.

Всего, по сообщению пресс-службы, будет обновлено более 5 километров пути.

Отмечается, что технологические окна назначены в выходные дни с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября, когда пассажиропоток минимален. Движение поездов будет организовано по соседним путям.

При этом в расписание были внесены корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а часть – выведут из графика.

График движения поездов на МЦД-3 изменен до 7 сентября. Подобные изменения связаны с ремонтом путей на участке от станции Химки до Ховрина, а также с усилением контактной сети от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала. При этом ночью специалисты занимаются реконструкцией станции Раменское.

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