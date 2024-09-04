Схема движения транспорта изменилась на Сиреневом бульваре

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение на участке от Измайловского проезда до дома 1, корпуса 4 на Сиреневом бульваре сделали двусторонним. Об изменениях сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный Дептранс.

Путь автомобилистов, желающих проехать к домам на Щелковском шоссе и Сиреневом бульваре, уменьшился с 5,6 километра до 300 метров. Теперь для этого им не нужно ехать по Измайловскому проезду, Измайловскому шоссе и Вернисажной улице.

Одностороннее движение могут организовать в Чертанове Центральном. Речь идет о "малом школьном проезде" – участке дороги от дома 27 по улице Чертановской до дома 22Г по улице Кировоградской.

Изменить схему движения хотят сами жители. Граждане жалуются на стихийную парковку на указанном участке, в результате которой затрудняется движение и снижается безопасность пешеходов рядом с образовательными и другими социальными объектами.

