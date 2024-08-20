Мундеп Кучмин рассказал о планах реорганизации движения в Чертанове Центральном

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Возможность введения одностороннего движения в "малом школьном проезде" – участке дороги от дома 27 по улице Чертановской до дома 22Г по улице Кировоградской – рассматривается в районе Чертаново Центральное. Об этом Агентству "Москва" сообщил инженер-изобретатель, муниципальный депутат Алексей Кучмин.

"В поисках решения, которое устроило бы всех, мы провели ряд встреч с жителями. По результатам было принято решение об установке знаков, запрещающих парковку. Жители уже отмечают значительное улучшение ситуации. Но, по их мнению, этого недостаточно. В итоге инициативная группа собрала 645 подписей за введение одностороннего движения. Коллективное обращение уже направлено в префектуру ЮАО", – сказал он.

Кучмин пояснил, что такое изменение в организации дорожного движения просят внести жители близлежащих домов, которые жалуются на стихийную парковку на данном участке.

"Это затрудняет движение и ставит под угрозу безопасность пешеходов, особенно рядом с образовательными и социальными учреждениями", – добавил он.

По его словам, с жителями дома 24 по улице Кировоградской, которые сначала выступали против нововведений, встречались дополнительно и разработали схему, при которой у автомобилистов не возникнет проблем с поворотом в свой двор.

В целях обеспечения московского городского вокзала Шелепиха необходимой транспортной инфраструктурой ведется реконструкция более 1,4 километра улично-дорожной сети, которые дополнят уже введенные в эксплуатацию объекты, рассказал ранее заммэра Владимир Ефимов. Сейчас она завершена на 47%.

В проект включены работы на боковых проездах, съездах к жилой застройке и разворотной полосе разгона, в заездном кармане и месте его уширения.

