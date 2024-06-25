Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в "Северных Дубках"

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Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова пообещала взять на контроль вопрос благоустройства парка "Северные Дубки", а также организовала приезд туда автомобиля "Лаборатория безопасности" – мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы сейчас находимся в парке "Северные Дубки". Это любимое место жителей Восточного Дегунина. Ранее здесь проходило благоустройство. Но, к сожалению, и я говорю это абсолютно честно, после этого проблем меньше не стало. Парк никак не может обрести своего хозяина. К сожалению, здесь не убираются, за парком должным образом не следят", – сказала Перфилова журналистам.

Она добавила, что планирует встретиться с ответственной за содержание парка организацией, чтобы решить задачи, которые поставили жители района.

"Моя встреча в этом парке с жителями проходит по их просьбе. Они очень много мне пишут и просили прийти, для того чтобы они свои эмоции изложили в словах, чтобы действительно сделать этот парк комфортным, уютным, безопасным", – сказала депутат.

Перфилова добавила, что в парке всегда много детей, особенно сейчас – в период каникул, и сегодня здесь работает мобильный проект "Лаборатория безопасности", специалисты которого в игровой форме рассказывают детям о правилах поведения на дороге.

"К сожалению, на сегодняшний день не все знают, как передвигаться на самокате по городу, не знают, как правильно надо переходить пешеходный переход. Поэтому сегодня в игровой форме мы будем проводить здесь занятия, викторины. У детей информация, донесенная в такой форме, надолго откладывается. Сейчас лето, каникулы, детей в городе много, и они должны быть предупреждены, и не лишним будет еще раз напомнить", – сказала Перфилова.

Ранее сообщалось, что пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) за последние два месяца нарушили ПДД 135 тысяч раз, что в 135 раз больше по сравнению с прошлогодними показателями. Нарушения фиксировались операторами кикшеринга. Всего за два месяца в Москве вынесли свыше 50 тысяч штрафов и заблокировали 80 тысяч аккаунтов.

