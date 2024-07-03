Депутат МГД Перфилова провела круглый стол "Дорога в школу" со специалистами ЦОДД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова организовала круглый стол по обеспечению безопасности на подходах к образовательным учреждениям с привлечением специалистов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ходе встречи рассмотрели вопросы необходимости установки дорожных знаков, дорожных неровностей, прокладки тротуарных дорожек и нанесения разметки вблизи образовательных учреждений.

"Жизнь ребенка – самое важное, а для этого мы, взрослые, которые отвечаем не только за обучение и качество его, а за жизнь, должны сделать все возможное, чтобы потом себя не винить и не казнить. Потому что когда ребенок идет в школу, то мы должны быть уверены, что дорога безопасна. Поэтому сегодня я пригласила руководителей образовательных учреждений. В связи с тем, что сейчас идет подготовка к новому учебному году. К сожалению, бывает такое, что директор школы обращается, но его или не слышат, или идет какая-то временная волокита. К сожалению, плотная застройка, огромное количество автотранспорта, припаркованного во дворах, мешает проходу детей. И есть водители, которые не соблюдают скоростной режим на дворовой территории. А школы в основном находятся в дворовых территориях", – рассказал Перфилова.

По ее словам, были выбраны конкретные адреса, где необходимо, например, расширить тротуар или его сделать, или положить "лежачего полицейского".

Кроме того, Перфилова отметила, что круглый стол помог привлечь внимание к вопросам безопасности около учебных учреждений не только в конкретном районе, но и на городском уровне.

Ранее Перфилова организовала приезд в парк "Северные Дубки" автомобиля "Лаборатория безопасности" – мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме.