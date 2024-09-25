Рыба может подорожать в России к концу 2024 года

В России может подорожать рыба. По данным Росрыболовства, в этом году морякам удалось выловить в Тихом океане всего 250 тонн лосося. Это худший показатель за последние 20 лет. И это скажется на ценах к концу года, уверены эксперты.

Сейчас на Дальнем Востоке горбуша стоит около 300 рублей за килограмм. Это почти в два раза дороже, чем год назад. При этом в Центральной России цена на лососевых рыб пока держится в районе 240 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.