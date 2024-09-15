Посол в РФ Джалали: платежная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода

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Российская платежная система "Мир" проходит интеграцию с иранской Shetab и начнет работать примерно через полгода. Об этом сообщил иранский диппредставитель в Москве Казем Джалали.

"Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и Shetab. Shetab сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платежная система "Мир" заработает еще и в Иране", – цитирует его ТАСС.

В июле РФ и Иран завершили работу над интеграцией платежных систем "Мир" и Shetab. Проект вступил в операционную фазу.

О готовности Ирана запустить пилотный проект по приему карт "Мир" стало известно в апреле. Как говорил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Тогда он уточнил, что специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по картам "Мир" бесперебойным.

Ранее Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории РФ платежной системы "Мир". Глава автономного территориального образования Евгения Гуцул рассказала, что теперь этой картой смогут пользоваться порядка 25 тысяч человек, включая 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников.

