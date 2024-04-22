"Известия": в Иране запустят пилотный проект по приему российских карт "Мир"

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Иран готовится запустить пилотный проект по приему карт "Мир". Об этом со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена сообщает газета "Известия".

По словам Мохсена, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. В данный момент пилотный проект уже готов к запуску, однако полное внедрение системы потребует времени. Он уточнил, что специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по картам "Мир" бесперебойным. Торговый атташе также подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

Эксперты считают, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, однако сроки могут меняться в зависимости от заинтересованности стран.

Ранее Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории Российской Федерации платежной системы "Мир". Глава автономного территориального образования Евгения Гуцул рассказала, что теперь этой картой смогут пользоваться порядка 25 тысяч человек, включая 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников.