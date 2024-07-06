РФ и Иран завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab

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РФ и Иран завершили работу над интеграцией платежных систем "Мир" и Shetab. Об этом заявил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

По его словам, проект вступил в операционную фазу.

"По итогам двусторонней встречи с главой Центрального банка России было подписано соглашение о ликвидности национальных валют для торговых обменов", – цитирует главу ЦБ Ирана агентство IRNA.

О готовности Ирана запустить пилотный проект по приему карт "Мир" стало известно в апреле. Как говорил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Тогда он уточнил, что специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по картам "Мир" бесперебойным.

Ранее Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории РФ платежной системы "Мир". Глава автономного территориального образования Евгения Гуцул рассказала, что теперь этой картой смогут пользоваться порядка 25 тысяч человек, включая 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников.

