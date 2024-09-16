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Новости

Новости

16 сентября, 07:45

Город

В Москве производство компьютеров, оптики и электроники выросло в 2 раза с начала 2024-го

В Москве производство компьютеров, оптики и электроники выросло в 2 раза с начала 2024-го

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Производство компьютеров, оптики и электроники выросло в Москве более чем в два раза за первые семь месяцев 2024 года. Такой рост стал возможным благодаря поддержке правительства Москвы.

Например, с помощью офсетных контрактов, по которым предприятия обязуются запустить новые производственные линии, а город гарантирует закупку продукции. Это позволяет московским компаниям вести разработки, регистрировать патенты и внедрять инновационные технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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