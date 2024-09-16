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16 сентября, 07:30

Общество

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 сентября

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 сентября

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Мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

С 12:00 до 18:00 возмущения ожидаются на три балла из пяти. После, по словам метеоролога, магнитный шторм ослабнет и полностью закончится в 12:00 17-го числа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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