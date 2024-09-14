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14 сентября, 13:15

Новости

Собянин рассказал, какое новейшее медоборудование получили медучреждения Москвы

Собянин рассказал, какое новейшее медоборудование получили медучреждения Москвы

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В стационарах и поликлиниках Москвы с начала года установили больше 370 единиц новейшей медицинской техники, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В том числе были получены 52 рентген-аппарата последнего поколения, которые отличаются высокой точностью исследований и минимальной лучевой нагрузкой. Больницы также получили 14 компьютерных и 22 магнитно-резонансных томографа, 26 маммографов и 8 ангиографов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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