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13 сентября, 08:45

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Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Московскому стандарту оказания госуслуг исполняется 10 лет. Этот стандарт в свое время получил название "Человек на первом месте". О том, каких результатов удалось добиться за это время, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на данный момент сотрудники МФЦ следуют восьми пунктам правил, которые сформулировали горожане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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