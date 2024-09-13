Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Московскому стандарту оказания госуслуг исполняется 10 лет. Этот стандарт в свое время получил название "Человек на первом месте". О том, каких результатов удалось добиться за это время, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на данный момент сотрудники МФЦ следуют восьми пунктам правил, которые сформулировали горожане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.