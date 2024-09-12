Синоптик Леус: полярные сияния возможны в Московской области из-за магнитной бури

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Магнитная буря, которая накрыла Землю 12 сентября, может стать причиной появления в Московской области полярных сияний, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, высокая интенсивность возмущений геомагнитного поля опустила авроральный овал до 55 градуса северной широты. Такая ситуация предполагает возможность полярных сияний в Псковской, Тверской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также севернее этих регионов, отметил метеоролог.

Из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений. Синоптики прогнозируют сильные возмущения по одному-два раза в неделю. При этом полярное сияние обычно встречается на высоких широтах – там оно возникает даже при слабых возмущениях.

Однако в связи с приближением Солнца к максимуму 11-летнего цикла активности, такие явления теперь могут наблюдать и жители средних и даже низких широт. В свою очередь, в ближайший год жители столицы смогут наблюдать сияния в среднем раз в месяц. Однако предсказать это явление заблаговременно невозможно.