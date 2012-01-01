Москвичи смогут наблюдать полярное сияние раз в месяц

Землю настигла мощная магнитная буря, которая может привести к появлению полярного сияния в Москве вечером 10 сентября. Вместе с экспертами разбираемся, почему такие явления – это не только красиво, но и опасно.



Солнечная активность

Начало магнитной бури спрогнозировали на Земле во вторник, 10 сентября, с 15:00, а уже к полуночи активность достигнет своего пика – уровня G2, который характеризуется как средний. К полудню 11 сентября магнитные возмущения успокоятся, заметили в лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

По мнению профессора ИКИ РАН, доктора физико-математических наук Сергея Богачева, явление может вызвать нетипичные для Москвы "спецэффекты".





Сергей Богачев профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Так как магнитная буря ожидается ближе к <...> вечеру, то есть хорошая вероятность в столичном регионе наблюдать полярное сияние.

Специалист подчеркнул, что из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений: по его мнению, сильные возмущения будут накрывать планету один-два раза в неделю.

Северное сияние в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полярное сияние обычно встречается на высоких широтах – там оно возникает даже при слабых возмущениях. Однако, как заметил доктор физико-математических наук Игорь Чашей, Солнце приближается к максимуму 11-летнего цикла активности, Землю все чаще накрывают сильные бури и в связи с этим сияние теперь могут наблюдать и жители средних и даже низких широт.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук В течение года будут часто происходить вспышки на Солнце, которые смогут вызывать полярное сияние в средних широтах. Но потом солнечная активность пойдет на спад, и такие явления будут происходить реже.

По словам специалиста, в ближайший год жители столицы смогут наблюдать сияния в среднем раз в месяц. Однако предсказать это явление заблаговременно невозможно.

"Даже если есть активность на Солнце, то необязательно, что там произойдет вспышка. Если же она произошла, то это еще не значит, что выброс после нее придет к Земле. И даже если он пришел, не факт, что он вызовет сильные возмущения магнитосферы", – подчеркнул эксперт.

При этом продолжительность явления также зависит от силы магнитной бури, добавил Игорь Чашей. Однако в среднем оно длится от 30 минут до двух часов. Увидеть сияние можно из любой точки, но только при ясном небе, предупредил он.

Рекомендация – расслабиться

Влияние магнитных бурь на состояние человека еще окончательно не доказано. Однако многие ученые считают, что возмущения действительно могут отражаться на самочувствии. По словам кандидата медицинских наук, врача-терапевта Андрея Кондрахина, часто такие периоды ощущают на себе пациенты с хроническими недугами или заболеваниями в стадии обострения.

"Буря создает возмущения геомагнитного поля Земли, меняется магнитная составляющая, и люди становятся восприимчивее, поскольку это новое воздействие на организм. Ему приходится адаптироваться и под заболевание, и под новые условия", – объяснил терапевт.





Андрей Кондрахин кандидат медицинских наук, врач-терапевт Больше всего от этого страдают люди с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких, почек, крови, онкологией.

Кроме того, считается, что магнитные бури могут вызывать сгущение крови в организме из-за наличия железа в эритроцитах, заметил врач. По его словам, это не носит катастрофический характер, но может повлиять на развитие болезни.

В день магнитной бури специалист рекомендует максимально снизить психоэмоциональную нагрузку.

"Многие ожидают этого события и уверены, что им будет плохо. Не надо ждать – пусть все идет своим чередом. Нужно постараться этот день провести в спокойствии, не напрягаться", – заметил он.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями нужно заранее подготовить лекарства на случай, если состояние ухудшится. А тем, кто ведет активный образ жизни, рекомендуется не повышать нагрузку.

Помимо прочего, врач призвал не забывать про режим сна, а курящим – снизить потребление никотина. По словам специалиста, во время магнитных возмущений некоторые могут чувствовать себя разбитыми и уставшими, однако от различных стимуляторов типа кофе тоже лучше отказаться. Также следует воздержаться от алкоголя.

При плохом самочувствии специалист рекомендовал обратиться к врачу, чтобы точно определить причину недомогания.