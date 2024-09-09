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09 сентября, 11:19

Наука

Магнитная буря накроет Землю 10 сентября

Фото: 123RF/mkarco

Магнитная буря начнется на Земле во вторник, 10 сентября. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

По прогнозу специалистов, возмущения в магнитосфере начнутся 10 сентября после 15:00. Пик магнитной бури наступит после полуночи 11 сентября, достигнув уровня G2 (средний). Возмущения утихнут к полудню 11 сентября.

Прошлая магнитная буря класса G1-G2 накрыла Землю в ночь на 29 августа. После 03:00 по московскому времени значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку 5 единиц, сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сейчас у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до следующего года.

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