Магнитная буря началась на Земле в ночь на 29 августа

Фото: 123RF/stockgiu

Магнитная буря класса G1-G2 началась на Земле в ночь на 29 августа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, после трех часов ночи по московскому времени значение индекса Кр, который отражает уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в 5 единиц. Это говорит о начале магнитной бури, пояснил синоптик.

"В настоящее время ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2", – сказал Леус.

Как отметил синоптик, ожидается, что магнитная буря прекратится в ближайшие часы.

Накануне Землю накрыла средняя магнитная буря класса G2. Леус напомнил, что уровень G2 является вторым из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь.

Также ученые ранее зафиксировали три вспышки предпоследнего уровня мощности на Солнце. До этого мощная вспышка на Солнце уровня X1.1 произошла 14 августа. Взрыв ученые зафиксировали в Северном полушарии Солнца. Они уточнили, что это необычное место для текущего солнечного цикла.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.

