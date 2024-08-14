Мощная вспышка произошла на Солнце 14 августа

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Новая мощная вспышка уровня X1.1 произошла на стороне Солнца, направленной на Землю, примерно в 09:40 по московскому времени 14 августа, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Взрыв ученые зафиксировали в Северном полушарии Солнца. При этом они уточнили, что это необычное место для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора.

Центр взрыва – область с номером 3784 – находится в данный момент точно на линии Солнце – Земля. Это значит, что воздействие на Землю в случае выбросов массы неизбежно произойдет с максимальной эффективностью.

Однако факт выброса массы пока не подтвержден, потому что за такой короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды на такое расстояние, чтобы быть замеченным в межпланетном пространстве.

В данный момент геомагнитная обстановка на Земле фиксируется как умеренно стабильная. Магнитосфера уже почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, однако регистрируются эпизодические возмущения.

До этого вспышку высочайшего класса X на Солнце наблюдали 5 августа. Она сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/с). Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N и M1.7.

Уже 12-го числа на планете началась сильная магнитная буря, которая повлекла за собой полярное сияние в столичном регионе.