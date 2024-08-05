Ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса на Солнце

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Ученые 5 августа зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"В 13:40 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3767 (S10W88) зарегистрирована вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут", – говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что она сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/сек). Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N и M1.7.

29 июля ученые также зарегистрировали третью за июль вспышку высочайшего класса на Солнце. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Кроме того, в 08:20 по московскому времени была зафиксирована вспышка M1.1.

В ночь на 5 августа на Земле произошла магнитная буря уровня G3. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что сейчас состояние геомагнитного поля вернулось к спокойствию.