Магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 августа, завершилась

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В ночь с 4 на 5 августа на Земле произошла магнитная буря уровня G3. К настоящему моменту состояние геомагнитного поля вернулось к спокойствию, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

При этом эксперт уточнил, что на протяжении дня состояние магнитосферы Земли может меняться, вновь становясь неустойчивым. Однако специалисты не прогнозируют существенного изменения поля в течение нескольких ближайших дней, отметил Леус в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин пояснил в беседе с RT, что в ночь на понедельник, 5 августа, в геомагнитном поле Земли произошло волнение, которое относится к среднему классу силы и называется "большой геомагнитной бурей".

"Есть пять видов, пять классов бурь. G1 является самой слабой, она называется "малая магнитная буря". Соответственно, G5 – это самая крупная, она называется "экстремальная", – рассказал специалист.

Он также обратил внимание, что, несмотря на завершение бури, на Земле сохраняется "возмущение солнечного ветра". Планета может почувствовать отдельные проявления этого явления в течение двух ближайших дней.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков напомнил, что в период магнитных бурь и погодных изменений важно не переутомляться. Особое внимание на соблюдение мер предосторожности врач рекомендовал обратить тем людям, у которых есть выраженное колебание артериального давления.

