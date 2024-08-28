Магнитная буря класса G2 началась на Земле

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Землю накрыла средняя магнитная буря класса G2. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнил, что в ночь на среду ожидались только кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, не достигающие уровня магнитных бурь.

"Фактически, после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная бури класса G2", – написал Леус.

Он отметил, что уровень G2 является вторым из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. По словам Леуса, данная магнитная буря вряд ли будет продолжительной, ее интенсивность усиливаться не будет.

Ученые ранее зафиксировали три вспышки предпоследнего уровня мощности на Солнце. В прошлый раз мощная вспышка на Солнце уровня X1.1 произошла 14 августа. Взрыв ученые зафиксировали в Северном полушарии Солнца. Они уточнили, что это необычное место для текущего солнечного цикла.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.