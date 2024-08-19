Три мощные вспышки произошли на Солнце 19 августа

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Ученые зафиксировали три вспышки предпоследнего уровня мощности на Солнце 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"19 августа в 12:36 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3785 (S12W51) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут", – рассказали ученые.

При этом данная вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Две другие вспышки М1.4 специалисты зарегистрировали в ночь на понедельник. Они длились по 30 и 32 минуты соответственно и произошли в 00:07 и 03:00 по московскому времени.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки условно разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Самым слабым признается класс A0.0, который соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе на каждый последующий уровень мощность возрастает в 10 раз.

Как правило, подобные вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая поверхности Земли, ее облака могут провоцировать возникновение магнитных бурь.

При этом, по данным мониторинга космической погоды, по прошествии последних суток уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли возрастал до уровня R1 (слабо).

В прошлый раз мощная вспышка на Солнце уровня X1.1 произошла около 09:40 по московскому времени 14 августа. Взрыв ученые зафиксировали в Северном полушарии Солнца. Они уточнили, что это необычное место для текущего солнечного цикла.

