Москвичи в ночь на 20 августа смогут наблюдать суперлуние

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Жители и гости Москвы в ночь на 20 августа смогут наблюдать суперлуние, заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев.

"Будет огромный объект на небе, очень яркий, Луна будет видна, безусловно, ото всюду", – рассказал эксперт в беседе с Агентством "Москва".

Профессор уверен, что москвичи смогут увидеть спутник планеты в полной мере в том случае, если не будет облаков. По его расчетам, она будет больше на 10 или 15%. Следующее подобное суперлуние будет только через год, подчеркнул Богачев.

Суперлуние – это явление, при котором Луна в момент полнолуния находится в самой близкой точке от Земли. В один день горожане увидят не только полнолуние и суперлуние, но и "Голубую Луну". Такое, по информации экспертов, бывает раз в 15–20 дней.

