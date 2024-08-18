Синоптик Леус: на Земле прошла мощная магнитная буря класса G3

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Сильная магнитная буря класса G3 произошла на Земле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"После 18:00 по московскому времени индекс состояния геомагнитного поля превысил шесть единиц, что соответствовало уровню средней бури класса G1, далее в 20:46 минут буря достигла класса G3", – отметил он.

По словам синоптика, магнитная буря продолжалась всю ночь и ближе к утру прекратилась.

В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Согласно прогнозам, в течение первой половины 18 августа возможны непродолжительные возмущения геомагнитного поля.

Прошлая буря наблюдалась на планете с 12 по 13 августа. Тогда степень возмущения магнитного поля Земли также достигала уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. Из-за магнитной бури жители столичного региона могли наблюдать полярное сияние.

