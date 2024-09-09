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09 сентября, 15:09

Общество

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября

Фото: 123RF/makkis

Полярное сияние смогут наблюдать москвичи в ночь на 11 сентября из-за грядущей магнитной бури. Об этом Агентству "Москва" сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он также предупредил, что из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле прогнозируется больше магнитных бурь, чем обычно – до двух в неделю.

Магнитная буря накроет Землю 10 сентября. По прогнозу специалистов, возмущения в магнитосфере начнутся после 15:00. При этом пик магнитной бури наступит после полуночи 11 сентября, достигнув уровня G2 (средний).

На данный момент у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до следующего года.

Жители Подмосковья увидели полярное сияние

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