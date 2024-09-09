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09 сентября, 14:57

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Ученый Богачев: облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября

Облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября

Фото: 123RF/stockgiu

Облако плазмы заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября, рассказал в беседе с RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, это связано с тем, что на Солнце 7 сентября произошел выброс массы.

"Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит", – пояснил Богачев, добавив, что такие облака движутся примерно двое или трое суток.

Специалист уточнил, что также есть вероятность, что облако сместится к Земле и удары будут сильнее.

"Поэтому у нас примерно в семь-восемь вечера есть вероятность такого-то импактного события. Но, опять же, поскольку события вечерние, можно добавить, что мы, кроме бури, выдаем прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления", – заключил Богачев.

Ранее стало известно, что магнитная буря накроет Землю 10 сентября. По прогнозу специалистов, возмущения в магнитосфере начнутся после 15:00. При этом пик магнитной бури наступит после полуночи 11 сентября, достигнув уровня G2 (средний).

Сейчас у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до следующего года.

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