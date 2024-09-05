05 сентября, 09:54Наука
Астероид размером 1,5 метра вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами
Фото: 123RF/zzzz17
Астероид 2024 RW1 вошел в атмосферу Земли вечером 4 сентября и сгорел в небе над Филиппинами. Астрономы из США, заметившие небесное тело, оценили его как неопасный для планеты, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание New Scientist.
Тело сгорело в земной атмосфере на скорости 17,6 километра в секунду. Утром 5 сентября объект обнаружили ученые обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона.
Как рассказал астроном Владимир Сурдин, процесс сопровождался яркой вспышкой, которая на несколько секунд осветила небо.
"Этот камень диаметром, по предварительным данным, 1,5–1,6 метра сегодня влетел в небо над Филиппинами, в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манила", – поделился Сурдин в своем телеграм-канале.
3 сентября в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование, в котором рассказывается о столкновении астероида со спутником Юпитера – Ганимедом. Это событие произошло 4 миллиарда лет назад. Ученый Наоюки Хирата, проанализировав поверхность спутника, обнаружил кратеры, которые могли возникнуть в результате столкновения.
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