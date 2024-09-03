Гигантский астероид изменил ось вращения спутника Юпитера

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Астероид, который столкнулся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения. Об этом пишет Scientific Reports со ссылкой на исследование.

Автор исследования Наоюки Хирата из университета Кобе в Японии рассказал, что поверхность Ганимеда покрыта системой борозд. Они образовались под влиянием ударной силы и расходятся из кратера.

Ученый определил, что радиус космического тела, который столкнулся со спутником, составлял 150 километров. При этом в исследовании отмечается, что это более чем в 20 раз превышает размер астероида, столкнувшегося с Землей 66 миллионов лет назад.

По словам Хирата, выброшенный в результате столкновения с астероидом материал образовал положительную гравитационную аномалию вокруг центра кратера. Это привело к смещению оси вращения спутника – Ганимед всегда повернут к Юпитеру стороной, на которой нет кратера.

Между тем китайские ученые ранее призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов. Исследование было проведено под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов.

По словам исследователей, ядерная боеголовка способна справиться с углеродистым астероидом диаметром 50 метров. Если он будет крупнее, то понадобятся несколько снарядов или более мощное оружие.