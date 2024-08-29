SCMP: китайские ученые предложили защищаться от астероидов ядерным оружием

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Ученые в Китае призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование, которое было проведено группой ученых под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов.

Как отмечается в материале, риск столкновения с астероидом более высок, чем оценка, "основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах". Ученые привели в качестве примера падение Челябинского метеорита в 2013 году, так как небесное тело не было обнаружено до того, как вошло в атмосферу.

По словам исследователей, иногда предотвратить падение астероида на Землю способно только ядерное оружие, например, если до столкновения остается неделя. При этом, пояснили ученые, ядерная боеголовка способна справиться с углеродистым астероидом диаметром 50 метров. Если он будет крупнее, то понадобятся несколько снарядов или более мощное оружие.

Для предотвращения угроз нужно иметь возможность быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в течение 7–30 дней, говорят авторы материала. При этом необходимо обеспечить высокую точность поражения и возможность долговременного развертывания ядерного оружия на орбите.

Ученые также напомнили, что международное право запрещает использование или размещение ядерного оружия в космосе.

Китайские ученые планируют построить магнитную пусковую установку на Луне, которая сможет доставлять ресурсы на Землю. Система будет рассчитана на срок службы не менее 20 лет. По словам ученых, это могло бы стать частью совместного российско-китайского проекта по строительству исследовательской станции на Луне.

