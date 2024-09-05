Астроном Рублева рассказала, когда и где наблюдать частное лунное затмение 18 сентября

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Жители столицы вряд ли смогут увидеть частное лунное затмение 18 сентября. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По словам эксперта, явление начнется в 05:13 по московскому времени, а наибольшая фаза ожидается в 05:44, когда тень Земли закроет 0,09 лунного диска. Наилучшие условия для наблюдения за затмением сложатся в Калининградской области, а вот в столице увидеть его вряд ли получится, подчеркнула Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Учитывая раннее утро, светлое небо и то, что тень Земли закроет лишь небольшую верхнюю часть лунного диска, в Москве мы вряд ли сможем наблюдать это явление.

Также эксперт рассказала, что ближайшее полное затмение Луны произойдет 14 марта 2025 года. Однако и его в Москве будет рассмотреть крайне проблематично.

"За полным затмением получится понаблюдать, но в основном где-то с Чукотского полуострова, на Камчатке, в Магаданской области, и то завершающие фазы", – указала специалист.

Ранее Рублева рассказала, когда на территории столичного региона можно будет наблюдать полное солнечное затмение. По ее словам, это случится не ранее чем через 100 лет – 16 октября 2126 года.

