Москвичам рассказали, когда ожидать следующего полного солнечного затмения

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В понедельник, 8 апреля, произойдет полное затмение Солнца. При этом, как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева Москве 24, жителям России не удастся стать свидетелями данного явления.

По ее словам, полную фазу смогут наблюдать те, кто проживает в Северной Америке (США, Канада, Мексика. – Прим. ред.), а также жители некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Кроме того, в ряде регионов будут видны частные фазы.

Рублева отметила, что жители столичного региона еще как минимум 100 лет не смогут увидеть этот феномен.

"Я могу назвать дату <...>. Это 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области мы не увидим", – заверила научный директор планетария.

Ранее она уточняла, что затмение произойдет с 19:39 и до 22:55 по московскому времени. Максимальная фаза будет в 21:17. Продолжительность полной фазы затмения составит 4 минуты 28 секунд.

До этого сообщалось, что 2 апреля ретроградный Меркурий пересечется с коридором затмений. По словам эксперта, обратное движение планеты именно в этот период положит начало полосе испытаний. Люди будут более агрессивными и уязвимыми перед эмоциональными выпадами.