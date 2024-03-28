В Московском планетарии рассказали, увидят ли москвичи солнечное затмение 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 8 апреля, произойдет полное затмение Солнца. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"С 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Луна, оказавшись точно на одной линии с ним и Землей, заслонит от нас светило на некоторое время. Максимальная фаза будет в 21:17. Продолжительность полной фазы затмения составит 4 минуты 28 секунд", – отметила эксперт.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария В Москве и вообще в России мы не сможем наблюдать полное затмение Солнца.

Гораздо больше повезет жителям Северной Америки (США, Канады и Мексики) и некоторых островов Тихого и Атлантического океанов. У них будет шанс наблюдать полную фазу явления. Частные же удастся увидеть в Северной и Южной Америке, а также в странах Центральной Америки. Кроме того, в акваториях Тихого и Атлантического океанов и на Западе Европы.

По словам Рублевой, на полное затмение Солнца особо реагируют животные и растения. "Наступают сумерки. Животные начинают очень нервничать, потому что у них сбивается биологический ритм. Они стараются убежать, спрятаться в свои норы, если у кого есть. Даже цветы в момент затмения складывают лепестки, как будто уходят на ночь", – пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что над Японией пролетел огненный шар. В основном необычное явление заметили жители восточной и северо-восточной частей государства. По словам куратора краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии, скорость, с которой летел объект, составляла 42,4 километра в секунду.

