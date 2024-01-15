Фото: телеграм-канал "Подъём"

Огненный шар пролетел над Японией, явление заметили в различных локациях, в основном в восточной и северо-восточной частях страны. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что одним из первых об этом сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии, опубликовав в социальной сети X запись с камер, установленных на его доме в Хирацуке, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

На кадрах можно заметить, как по утреннему небу пролетает яркий шар. Фудзии заявил, что болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

По информации куратора музея, в ряде районов через несколько минут после пролета слышали похожий на взрыв звук. Это, по мнению Фудзии, может говорить о падении метеорита.

После этого в YouTube начали публиковать записи с камер, которые установлены газетой "Асахи" в Токио и в префектуре Фукусима, на них тоже запечатлен пролет болида.

Ранее яркое свечение, которое было похоже на падение метеорита, заметили в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Также метеорит упал на юго-востоке Турции, предположительно, в провинции Шанлыурфа. Горящие обломки метеорита во время падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп.

В Сеть попало видео падения метеорита в Аргентине